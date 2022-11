Brasile-Svizzera, Casemiro regala gli ottavi alla Seleçao con una prodezza

Il Brasile di Tite conquista altri tre punti al Mondiale e strappa con un turno di anticipo il pass per gli ottavi di finale. Partita che resta sullo 0-0 per 80′, decide una prodezza di Casemiro che regala i 3 punti alla nazionale verdeoro

PARTITA TIRATA – Il match tra Brasile e Svizzera era importante per decretare chi potesse detenere la testa della classifica. Nel primo tempo il match non vede particolari sussulti e appare in realtà molto equilibrato. Un solo tiro in porta al 27′, con un cross di Raphinha per Vinicius Jr, ma il giocatore del Real Madrid non tocca bene e Sommer riesce a sventare la minaccia. Nella ripresa, il Brasile segna al 67′ con un gol di Vinicius, che viene però annullato per posizione di fuorigioco. Al 81′, Casemiro conclude con un potente destro a mezz’aria e, complice una deviazione di Akanji, il pallone si insacca sotto l’incrocio. Nel recupero Akanji salva un gol già fatto su Rodrygo. Dopo 6′ di recupero, l’arbitro fischia la fine. Il Brasile si porta cosi a 6 punti nel girone, avendo la certezza matematica della qualificazione e con molta probabilità anche del primo posto.