Il Brasile spegne la Serbia con una strepitosa doppietta di Richarlison

Dopo un primo tempo stregato e fermo sullo 0-0, il Brasile prende più spazio nei secondi 45′. La Serbia, nonostante l’ottima fase difensiva, esce sconfitta 2-0 con una doppietta di Richarlison.

DOPPIETTA – Un primo tempo stregato quello di Brasile-Serbia, che rimane bloccato sullo 0-0. I verdeoro non riescono a sfondare il muro difensivo creato dai serbi, per questo provano soluzioni anche dalla distanza. Alcune di queste sembrano impensierire ma i brasiliani non riescono a trovare lo specchio della porta. La Serbia, dall’altra parte, cerca di rendersi pericola sfruttando le ripartenze in contropiede. Il Brasile inizia i secondi 45′ con una marcia in più, alla disperata ricerca del vantaggio. Il gol arriva al 62′, dopo che una splendida giocata di Neymar permette a Vinicius Júnior di crossare in area. Richarlison de Andrade sfrutta la giocata e butta il pallone in rete. Il centravanti del Tottenham, però, continua a prendersi la scena. Per lui l’esordio al Mondiale porta una doppietta e un gol strepitoso. Al 73′, infatti, dopo un ottimo controllo, Richarlison segna il raddoppio del Brasile con una bellissima semirovesciata.