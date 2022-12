Borghi: «Dumfries dominante, perfetto in questo sistema di gioco a 5»

Borghi ha parlato della partita di Dumfries in Olanda-Usa. Interista determinante con due assist e un gol. Il giornalista lo ha elogiato durante la live Dazn su YouTube

DOMINANTE − Stefano Borghi si esprime sulla prestazione dell’esterno olandese: «I primi due gol sono simili per come finiscono ma il primo è stato grandioso. Dumfries? Credo sia il terzo olandese a partecipare a tre gol in una partita di un Mondiale. Quando è determinante un giocatore come Dumfries in questo gioco. Lo abbiamo visto anche all’Europeo, vetrina che poi lo ha portato all’Inter. Contro gli Stati Uniti è stato davvero dominante».