Borghi: «Belgio, Lukaku fa la differenza. Problema non averlo. Eriksen…»

Borghi ha fatto qualche considerazione su Lukaku ed Eriksen, giocatori in orbita Inter. Il primo è infortunato e sta recuperando col Belgio. Il secondo, ormai un ex, ha esordito al Mondiale con la Danimarca

DIFFERENZA − Stefano Borghi durante la live Dazn Talks sui Mondiali ha fatto qualche considerazione su Eriksen e Lukaku. Tra poche ore esordirà il Belgio, le ultime sulla punta dell’Inter (vedi articolo). Così il giornalista: «Eriksen? Chiunque fosse davanti alla tv vedendo quella partita del 12 giugno 2021 difficilmente dimenticherà quei momenti. Giocatore totale in mezzo al campo che arriva anche sulla trequarti. Avere o non avere Lukaku fa tanto la differenza. Con Lukaku è un Belgio, senza è un altro. Non avere Lukaku davanti non ti permette di avere inoltre la palla diretta in avanti».