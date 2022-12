Belgio, occasione Lukaku ma con la Croazia restano dei dubbi sulla condizione – CdS

Romelu Lukaku torna pienamente a disposizione del Belgio dopo i nove minuti in campo contro il Marocco, ma la sua titolarità è tutt’altro che scontata contro la Croazia. Ecco le ultime secondo il Corriere dello Sport.

DUBBI PRESENTI – Romelu Lukaku contro il Marocco ha di fatto anticipato il suo rientro in campo previsto inizialmente per oggi, proprio contro la Croazia. Il Belgio di Roberto Martinez, però, si aspettava di poter schierare l’attaccante dell’Inter in una partita sicuramente più tranquilla, senza l’ansia della qualificazione. Purtroppo per lui, non sarà così. Saranno decisive le prossime ore per capire se Lukaku sarà schierato titolare o meno. Stando alle ultime indiscrezioni, il suo ritardo di condizione potrebbe far propendere Martinez a partire ancora una volta con Batshuayi.