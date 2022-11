Belgio, Martinez cambia tutto! Lukaku subito convocato? La probabile formazione

Belgio alle 14 in campo contro il Marocco. Roberto Martinez cambierà gran parte della formazione partendo dalla difesa con una scelta inaspettata: per la prima volta il tecnico passerà dalla difesa a tre alla difesa a quattro. La seconda sorpresa potrebbe riguardare Romelu Lukaku.

LE SCELTE – Roberto Martinez è pronto a rivoluzionare il Belgio passando dalla difesa a tre alla difesa a quattro. Ma il cambio tattico potrebbe non essere l’unica sorpresa di oggi in vista della seconda giornata del Mondiale contro il Marocco. Il Commissario Tecnico potrebbe convocare Romelu Lukaku che ha recuperato dall’infortunio e potrebbe essere a disposizione anche solo in panchina.

Di seguito la probabile formazione del Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Witsel, Tielemans; Carrasco, De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi.