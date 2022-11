Belgio da incubo, Lukaku lancia la ‘sfida’ a Brozovic per l’impresa – CdS

Il Belgio dopo il successo sul Canada, crollano contro il Marocco. Un clamoroso colpo di scena che rischia di escludere anticipatamente la formazione allenata da Roberto Martinez. Romelu Lukaku in campo solo sul finale, contro la Croazia secondo il Corriere dello Sport ci sarà per tentare l’impresa.

RISCHIO FALLIMENTO – Il Belgio cade in maniera pesante contro il Marocco e ora si gioca tutto nel big-match contro la Croazia giovedì prossimo. Romelu Lukaku contro Marcelo Brozovic. Il fisico del belga risponde presente, e nei prossimi tre giorni dovrà fare un pieno di energia dopo aver rispettato la tabella che prevedeva uno spezzone nella partita di ieri. La coscia non dà più problemi e contro la Croazia giocherà da titolare. L’attaccante dell’Inter ha giocato fin qui solo quaranta minuti negli ultimi tre mesi, e cercherà a tutti i costi di trascinare la sua Nazionale agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Un Mondiale senza gol di Lukaku? Non fa per lui, sarebbe la prima volta in assoluto. Il Belgio è appeso a un filo e ora servirà il gesto eroico del numero nove.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona