Australia obbligata a vincere: missione compiuta. Tunisia battuta di misura

Termina 1-0 Tunisia-Australia. Il match si decide nel primo tempo con Duke che trasforma in oro un pallone buttato in area. I canguri si rialzano dopo il KO con la Francia

DI MISURA − Tunisia-Australia rispetta le attese confermandosi una partita molto tirata ed equilibrata con i Socceroos obbligati alla vittoria dopo la pesante sconfitta all’esordio contro la Francia. Pronti-via e al minuto 23 l’Australia passa in vantaggio. Goodwin pennella in mezzo per il preciso colpo di testa della punta Duke. Canguri che meritano il vantaggio giocando un’ottima prima frazione di gioco. Nel finale sussulto tunisino prima con Drager e poi con Msakni. In entrambi i casi manca la precisione dei due giocatori nordafricani. Nella ripresa, la Tunisia prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pari. L’ingresso del talentuoso Kazhri dà più dinamicità e pericolosità all’attacco della Tunisia che però si avvicina veramente al gol del pareggio solamente all’86’ con lo stesso attaccante del Montpellier che lascia partire una conclusione potente ben respinta da Ryan.