Argentina, ultimo allenamento alla vigilia della finale del Mondiale: le ultime

Ultimo allenamento dell’Argentina alla vigilia della finale del Mondiale contro la Francia (QUI le immagini). Lautaro Martinez regolarmente in gruppo con i compagni di squadra. Ecco le ultime dal ritiro in Qatar secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Argentina.

ULTIMO ALLENAMENTO – Il gruppo ha iniziato l’allenamento con alcune attività di attivazione e diversi circuiti di passaggio. Successivamente hanno realizzato una serie di blocchi tattici in difesa e in attacco. Infine, lo staff tecnico ha invitato tutti i membri della delegazione argentina a partecipare a una sessione di defaticamento al termine di ogni torneo. Angel Di Maria è tornato a disposizione della squadra e dunque si candida per una maglia da titolare dal 1′ con Lionel Messi e Julian Alvarez. Dovrebbe partira ancora dalla panchina Lautaro Martinez.