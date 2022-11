L’Argentina si prepara alla gara contro il Messico ricordando Maradona

L’Argentina si prepara alla gara contro il Messico. Dopo la sconfitta nella gara di esordio contro l’Arabia Saudita c’è solo un risultato possibile: la vittoria.

DIEGO – Nel giorno del secondo anniversario della scomparsa di Diego Maradona, l’Albiceleste lo celebra a modo suo. Come riporta il quotidiano argentino Olé, la nazionale Argentina ha omaggiato Maradona allenandosi con la celebre canzone Life is Life. Lautaro Martinez e i suoi non possono sbagliare. Contro il Messico servono i tre punti