Argentina-Messico, Scaloni ne taglia cinque! Mossa Lautaro Martinez

L’Argentina col Messico si giocherà già il suo Mondiale. La Seleccion dovrà vincere obbligatoriamente per continuare il percorso. Scaloni ne cambia cinque rispetto all’Arabia Saudita. Lautaro Martinez non dovrebbe rientrare nei tagli

ULTIMA SPIAGGIA − Sarà Argentina-Messico il big match del sabato Mondiale. La Seleccion è obbligata ai tre punti per non dire addio anticipatamente a Qatae 2022. Rispetto alla clamorosa disfatta contro l’Arabia Saudita, il CT Lionel Scaloni no dovrebbe addirittura cambiare cinque. Come riporta l’emittente argentina TNT Sports, fuori dall’undici iniziale Tagliafico, Cuti Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes e Papu Gómez. Dentro Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Guido Rodríguez ed Enzo Fernández. Si salva dunque Lautaro Martinez che dovrebbe essere riconfermato al centro dell’attacco insieme a Messi e Di Maria.