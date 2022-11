Argentina-Messico, Lautaro Martinez ritrova Orsato! Designazione gradita?

Argentina-Messico è la sfida in programma sabato 26 novembre alle ore 20.00, valevole per la seconda giornata del delicatissimo Gruppo C dei Mondiali in Qatar. La squadra di Lautaro Martinez ha assoluto bisogno dei 3 punti dopo la clamorosa sconfitta con l’Arabia Saudita. Intanto è stato reso noto l’arbitro del match che sarà l’italiano Orsato

VECCHIA CONOSCENZA – Argentina-Messico è la sfida in programma sabato alle 20, che molto probabilmente deciderà il futuro Mondiale dell’Albiceleste di Lionel Messi e Lautaro Martinez. Dopo la clamorosa debacle con l’Arabia Saudita, l’Argentina necessita dei 3 punti per poter sperare negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Diversamente la situazione si complicherebbe e non poco. Intanto è stato reso noto che l’arbitro della sfida sarà l’italiano Daniele Orsato che Lautaro conosce molto bene. Il Toro sarà contento della designazione?