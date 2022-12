Argentina-Francia, Lautaro Martinez spera. Scaloni calcola Mbappé − CdS

Meno due ad Argentina-Francia, la finalissima del Mondiale in Qatar. Lautaro Martinez spera in un miracolo, ma con molta probabilità per lui sarà ancora panchina. Intanto, il CT Scaloni pensa a come fermare Mbappé

ANTIVIGILIA − Domenica 18 dicembre il mondo si fermerà per assistere ad Argentina-Francia, la finalissima del Mondiale. Messi contro Mbappé, l’ultimo atto per decidere a chi tra andrà la coppa più prestigiosa. Spera in una maglia dal primo minuto Lautaro Martinez. Per il giocatore dell’Inter un solo sussulto in questa kermesse, però di assoluta importanza. Ovvero il rigore decisivo dal dischetto contro l’Olanda ai quarti. Ma Julian Alvarez è in netta ascesa, sarà lui in campo a guidare la Seleccion. Scaloni pensa a marcare Kylian Mbappé, tant’è che potrebbe mettere anche una difesa a cinque per frenare le scorribande dell’uomo più forte della Francia se non del mondo. Dentro Montiel o Lisandro Martinez, con Paredes in panca.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabrizio Patania