Argentina-Francia un assaggio del derby tra Inter e Milan in Supercoppa?

Domenica si giocherà la finale dei Mondiali del Qatar 2022. Le protagoniste saranno la Francia di Kylian Mbappé e l’Argentina di Lionel Messi. Il match vedrà scontrarsi anche alcuni dei calciatori coinvolti nel derby di Milano tra Inter e Milan.

SCONTRO – Argentina-Francia sarà la finale dei Mondiali del Qatar. Sarà la prima volta nella storia tra le due nazionali, che non si sono mai scontrate nell’ultima partita della competizione. L’ultimo precedente ai Mondiali ha visto vincere i francesi con il risultato di 4-2 con Kylian Mbappé assoluto protagonista. La partita di domenica sarà anche lo scontro tra giocatori di Inter e Milan. Ci sarà un importante assaggio del derby che si disputerà il 18 gennaio per la Supercoppa Italiana. Lautaro Martinez per l’Argentina e l’Inter, Theo Hernandez e Olivier Giroud per la Francia e il Milan. Una partita totale tra 3 calciatori protagonisti nelle rispettive nazionali e nei club d’appartenenza.