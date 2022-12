Argentina, finita la festa per i Mondiali: Lautaro Martinez saluta

Si è da poco conclusa l’imponente festa dell’Argentina per la vittoria dei Mondiali. I giocatori della Seleccion stanno lasciando il gruppo, fra questi Lautaro Martinez che però non farà subito ritorno all’Inter.

FESTA CLAMOROSA – Quattro milioni di persone nelle strade di Buenos Aires (il Governo ha istituito una speciale giornata festiva), tanto che il pullman dell’Argentina non è riuscito a passare in mezzo ai tifosi e si è reso necessario l’uso di un elicottero. Incredibile la partecipazione del pubblico argentino, dopo la vittoria ai Mondiali di domenica. Fra i protagonisti anche Lautaro Martinez, che ha da poco finito i festeggiamenti assieme ai suoi compagni. Per lui adesso qualche giorno di riposo, poi farà rientro all’Inter in vista del Napoli.