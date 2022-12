Argentina-Croazia, la probabile Albiceleste: Lautaro Martinez ancora out – CdS

Lautaro Martinez ancora dalla panchina. L’attaccante dell’Inter, nonostante il rigore decisivo contro l’Olanda, non è riuscito a convincere il Ct Lionel Scaloni a dargli una maglia da titolare nella semifinale contro la Croazia. Confermato Julian Alvarez dal 1′

ANCORA OUT – Lionel Scaloni sembra aver sciolto i dubbi sulla formazione che scenderà in campo questa sera contro la Croazia. L’Albiceleste, con il rientro di Di Maria, passerà a un 4-3-3 un po’ ibrido, dato il movimento flottante dello juventino e dell’istinto di Messi. In attacco, l’altro posto è conteso da Julian Alvarez e Lautaro Martinez, con il primo in vantaggio sull’interista. Niente da fare ancora per Paulo Dybala, che siederà nuovamente in panchina.

Ecco la probabile formazione che Lionel Scaloni manderà in campo contro la Croazia:

ARGENTINA (4-3-3) : Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, MacAllister; Di Maria, Messi, Alvarez.

Ct: Scaloni

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida