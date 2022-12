Argentina-Croazia con o senza Lautaro Martinez? Scaloni sceglie

Domani andrà in scena la prima semifinale del Mondiale in Qatar, Argentina-Croazia. Secondo le ultime notizie che arrivano dal Sudamerica – nel dettaglio dal quotidiano Diario Olé – difficilmente Lautaro Martinez partirà da titolare.

DALLA PANCHINA – Nonostante l’ottima prestazione dal suo ingresso in campo contro l’Olanda e l’aver segnato il rigore decisivo, in Argentina-Croazia Lautaro Martinez dovrebbe partire ancora dalla panchina. Queste le indiscrezioni che arrivano dal Sudamerica sulle scelte di Lionel Scaloni. In attacco, infatti, spazio ancora a Julian Alvarez insieme a Lionel Messi per provare a raggiungere il sogno finale.