Argentina – Croazia, ancora Orsato per Lautaro Martinez! Un precedente

Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: ad arbitrare Argentina – Croazia sarà Daniele Orsato. Lautaro Martinez incrocerà per la seconda volta il fischietto italiano in questa rassegna iridata

ITALIA AL MONDIALE – A Daniele Orsato il compito di arbitrare Argentina – Croazia, in programma martedi 13 dicembre alle ore 20.00 italiane. Il precedente con questo arbitro può far ben sperare gli argentini, tra i quali c’è anche il nerazzurro Lautaro Martinez, che conosce molto bene il fischietto italiano. Il precedente è da ritrovare in Argentina – Messico, gara arbitrata proprio da Orsato e terminata 2-0 per l’Albiceleste.