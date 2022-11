Argentina-Arabia Saudita, Lautaro Martinez tra i peggiori in campo: la pagella – CdS

L’Argentina cade tutta, in blocco, dopo la figuraccia contro l’Arabia Saudita alla prima del Mondiale persa in rimonta per 1-2. Secondo il Corriere dello Sport, tutti voti ben al di sotto la sufficienza per i giocatori argentini, soprattutto per Lautaro Martinez, che nel secondo tempo non si vede.

LAUTARO MARTINEZ 4,5 – Incredibile quanto successo a Lusail, lo stadio in cui si giocherà la finale il prossimo 18 dicembre. Incredibile, ma non ingiusto. Perché l’Arabia Saudita allenata da Renard vince e convince contro l’Argentina, e lo fa anche in rimonta. Tutti voti sotto la sufficienza per i giocatori dell’Albiceleste, ovviamente, ma Lautaro Martinez è tra i peggiori in campo secondo l’edizione odierna del quotidiano romano. L’attaccante dell’Inter si vede solo nel primo tempo, rendendosi pericoloso solo in fuorigioco.