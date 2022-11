Argentina-Arabia Saudita, Lautaro Martinez guida l’attacco: le formazioni ufficiali

Argentina-Arabia Saudita in campo alle 11:00, nessuna sorpresa: Lautaro Martinez titolare, guiderà l’attacco della sua Nazionale. Con lui in attacco ci sarà Lionel Messi. Ecco le formazioni ufficiali di entrambe le squadre.

NESSUNA SORPRESA – Comincia ufficialmente la rincorsa al Mondiale per l’Argentina di Lionel Messi, probabilmente alla sua ultima Coppa del Mondo da protagonista. Nessuna sorpresa di formazione per l’undici scelto da Lionel Scaloni che in attacco ha schierato, ovviamente, Lautaro Martinez. Angel Di Maria a completare l’attacco albiceleste. In campo tante vecchie conoscenze della Serie A, come Romero e Molina, ma anche De Paul e Alejandro Gomez.

ARGENTINA-ARABIA SAUDITA, LAUTARO MARTINEZ TITOLARE

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leadro Paredes, Alejandro Gomez; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria.

Panchina: Armani, Rulli, Foyth, Montiel, Pezzella, Acuna, Palacios, Rodriguez Guido, Mac Allister, Dybala, Fernandez, Lisandro Martinez, A. Correa, Julian Alvarez, Thiago Almada.

Allenatore: Lionel Scaloni

Arabia Saudita (4-3-3): Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Albulayhi, Yasser Alshahrani; Mohammed Kanno, Abdulelah Almaki, Salman Alfaraj; Feras Albrikan, Saleh Alshehri, Salem Aldawsari.

Panchina: Alyami, Alawidi, Madu, Alamri, Alburayk, Alghannam, Aldawsari, Alnajei, Alhassan, Otayf, Alabed, Alobud, Bahbri, Asiri.

Allenatore: Hervé Renard