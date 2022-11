Argentina-Arabia Saudita, Lautaro Martinez guida l’attacco: la probabile formazione

Argentina-Arabia Saudita in campo oggi alle 11, sfida valida per la prima giornata del Girone C del Mondiale. Dopo Denzel Dumfries ieri, oggi in campo Lautaro Martinez. Ecco la probabile formazione dell’Argentina secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Argentina di Lautaro Martinez e Lionel Messi è pronta al debutto al Mondiale in Qatar, in campo oggi alle 11 del mattino. Proprio l’attaccante dell’Inter guiderà l’attacco titolare insieme al compagno del Paris Saint-Germain. Con Angel Di Maria e Leandro Paredes porteranno un pizzo di “italianità”, ma non solo. Ben sette undicesimi della probabile formazione che poco più di due ore scenderà in campo a Luisail, ha in qualche modo avuto un legame con la Serie A. Come nel caso di Romero, Molina, De Paul e anche lo stesso Alejandro Gomez.

Di seguito la probabile formazione dell’Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.