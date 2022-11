Adani: «Critiche a Scaloni? Sì ma non per Lautaro Martinez, piuttosto…»

Scaloni è finito nel mirino della critica dopo Argentina-Arabia Saudita. Lele Adani si stupisce e cita anche Lautaro Martinez dell’Inter

CRITICHE − Direttamente dalla Bobo Tv su Twitch, Lele Adani è ritornato sul KO dell’Argentina contro l’Arabia Saudita: «L’Argentina credo abbia peccato di rispetto della partita, del coefficiente di difficoltà. Ha pensato che potesse andare tutto bene, dopo il gol si è spenta. Non credo sia stato un problema tattico o di atteggiamento, già dicono che Scaloni di colpo non è all’altezza ma non perché ha tirato fuori Lautaro Martinez, Messi o Di Maria ma perché ha scelto Papu Gomez piuttosto che Mc Allister!».