Qatar 2022, i convocati dell’Olanda: Dumfries e de Vrij l’accoppiata Inter

Verso Qatar 2022, anche l’Olanda ha appena diramato la lista dei giocatori convocati al Mondiale. L’Inter è rappresentata con Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. La lista completa

CONVOCATI − Scontata o quasi la convocazione per i due olandesi dell’Inter in vista di Qatar 2022. Il CT van Gaal ha inserito nella lista sia Dumfries che de Vrij. Presente anche l’ex Juventus Matthjis de Ligt e i due atalantini nonché prossimi avversari dei nerazzurri in campionato Teun Koopmeiners e Marten de Roon.

Qatar 2022, convocati Olanda: tanta Serie A

Portieri: Justin Bijlow, Remko Pasveer, Andries Noppert

Difensori: Virgil Van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Timber, Denzel DUMFRIES, Stefan DE VRIJ, Tyrell Malacia, Matthijs De Ligt, Jeremie Frimpgong

Centrocampisti: Frenkie De Jong, Berghuis, Klaasen, Koopmeiners, De Roon, Taylor, Simons

Attaccanti: Depay, Bergwin, De Jong, Lang, Weghorst.