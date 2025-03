Probierz su Zalewski e Zielinski: «Polonia deve fare i conti con una cosa»

Il commissario tecnico della Polonia Michael Probierz ha fatto il punto sui due polacchi dell’Inter, Nicola Zalewski e Piotr Zielinski, sottolineando una realtà con cui ha dovuto misurarsi. Una situazione, quest’ultima, per nulla eccezionale per i tecnici delle Nazionali.

LE DICHIARAZIONI – Michael Probierz, commissario tecnico della Polonia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra la sua compagine e la Lituania. L’allenatore europeo è tornato sul caso dei due calciatori dell’Inter infortunati e, dunque, impossibilitati a prendere parte agli impegni della propria Nazionale in Nations League: «Sappiamo che Zalewski e Zielinski non potranno esserci, si tratta di situazioni con le quali tutte le Nazionali si trovano a fare i conti. Ho avuto modo di incontrare entrambi (allo stadio quando giocava l’Inter, ndr.), è un peccato essere andato a vedere una partita in cui uno si è infortunato e l’altro non ha giocato».

Lontano dagli impegni della Polonia, Zalewski e Zielinski lavorano al ritorno in maglia Inter

LA SITUAZIONE – L’auspicio dei nerazzurri è di poter riavere al più presto a disposizione sia Zalewski che Zielinski, nella consapevolezza che la loro presenza possa offrire soluzioni ulteriori a Simone Inzaghi nella gestione dei vari impegni stagionali. Con il primo, in particolare, che può acquisire una nuova centralità nel club nerazzurro in presenza dell’infortunio che potrebbe tenere Denzel Dumfries lontano dal campo per svariati mesi. Sin dalla sfida contro l’Udinese, in caso di un pieno recupero di Zalewski, si potrà osservare quanto il tecnico piacentino veda quest’ultimo come un’alternativa reale all’olandese sulla fascia destra.