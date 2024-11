Probierz (ct Polonia): «Zielinski fenomenale. Sottolineo questo»

Il ct della Polonia Michael Probierz si è espresso sul valore del centrocampista della sua Nazionale Piotr Zielinski, rimarcando come sia in grado di ricoprire più posizioni in campo.

IL RAGIONAMENTO – Piotr Zielinski sta acquisendo sempre più spazio nell’Inter di Simone Inzaghi, complici anche i problemi fisici di vari centrocampisti presenti in rosa. Il tecnico piacentino lo ha inserito anche nella posizione di regista, venendo ricompensato grazie alle prestazioni in campo del calciatore polacco. Soprattutto in fase offensiva e nella gestione del pallone, più che in termini di copertura difensiva, Zielinski ha dimostrato di potersi adattare in maniera abbastanza rapida ai meccanismi di gioco del tecnico nerazzurro.

Zielinski e la centralità da lui ricoperta in Nazionale

LA CONSIDERAZIONE – Relativamente all’importanza di Zielinski per la Nazionale polacca ha parlato il ct della Polonia Michael Probierz, sottolineandone due aspetti particolari: le capacità tecnico-tattiche e la duttilità. Questo il commento effettuato dal tecnico polacco nella conferenza stampa dal ritiro della Polonia: «Ci saranno sempre speculazioni su chi gioca e dove si trova a farlo. Ma una cosa voglio dirla. Cioè che Piotr risulta essere un giocatore fenomenale. Ritengo che lui sia un calciatore in grado di giocare in tanti ruoli (in mezzo al campo, ndr.)».