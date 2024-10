Probierz (ct Polonia): «Su Zielinski posso dire questo. Una scelta»

Al termine di Polonia-Croazia, terminata per 3-3, il ct dei polacchi Michał Probierz si è espresso sulle condizioni di Piotr Zielinski, uscito dal campo per infortunio.

LE PAROLE – Il ct della Polonia Michał Probierz ha parlato delle condizioni fisiche di Piotr Zielinski, sostituito nel corso della sfida con la Croazia per un problema muscolare. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate nel post-partita a Tvp Sport, con una piccola luce di speranza per la dirigenza nerazzurra e i tifosi dell’Inter: «Un peccato che Zielinski abbia dovuto abbandonare il campo per infortunio. Per fortuna il suo dovrebbe essere un problema molto lieve, ma non c’era motivo di rischiare e quindi l’ho sostituito. Ci eravamo conservati un cambio proprio per affrontare eventuali situazioni di bisogno, com’è effettivamente avvenuto».