Probierz (Ct Polonia) su Zalewski: «Mi scuso con Inzaghi!»

Michal Probierz, Commissario Tecnico della Polonia, ha toccato il tema Nicola Zalewski a pochi giorni dalle prime partite della sua squadra. Un appello a Simone Inzaghi in conferenza stampa.

INFORTUNIO – La Polonia e in particolare il Commissario Tecnico Michal Probierz avevano convocato Nicola Zalewski per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. La nazionale giocherà il 21 e il 24 marzo contro Lituania e Malta, due partite che sulla carta sembrano abbastanza agevoli. Il caso è nato a causa dell’infortunio dell’esterno dell’Inter, che manca da più di tre settimane dal rettangolo di gioco a causa di un problema muscolare. Zalewski ha subito un risentimento al soleo della gamba destra e non ha ancora recuperato al 100%.

Zalewski, le scuse del Ct della Polonia ad Inzaghi

SCUSE – Simone Inzaghi non ha avuto il giocatore per diverse partite e neanche a Bergamo ha avuto la possibilità di convocarlo. Per questo motivo Michal Probierz ha ritirato la convocazione e ha fatto sì che l’esterno possa recuperare ad Appiano Gentile senza forzare qualsiasi tipo di rientro. A proposito di questo il Commissario Tecnico ha detto in conferenza stampa: «Abbiamo concordato che se avesse giocato contro l’Atalanta sarebbe stato convocato. Purtroppo, dopo aver consultato il medico dell’Inter, si è scoperto che l’infortunio era troppo grave. Se Inzaghi si è arrabbiato, mi scuso per aver messo a dura prova i suoi nervi».

fonte: przegladsportowy.onet.pl