Il primo Brasile di Ancelotti non va oltre il pari: Carlos Augusto 0′

Il Brasile pareggia sul campo dell’Ecuador per 0-0 nella partita di esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro. Carlos Augusto dell’Inter non entra. Era una partita di qualificazione ai Mondiali.

FINISCE CON UN PAREGGIO – C’era grande attesa di vedere il primo Brasile di Carlo Ancelotti, approdato sulla panchina della nazionale più vincente e prestigiosa al mondo dopo gli anni al Real Madrid. Il primo ostacolo è il giovane e intraprendente Ecuador, secondo nella classifica delle qualificazioni mondiali sudamericane, dietro all’Argentina di Lautaro Martinez. Nel Brasile convocato l’interista Carlos Augusto, che però resta in panchina per tutta la partita. Probabile per lui una chance l’11 giugno quando i verdeoro giocheranno in casa contro il Paraguay. La partita di Guayaquil è abbastanza equilibrata ma anche scarna di occasioni da gol. Ci prova più l’Ecuador che la nazionale verdeoro. Il più pericoloso è Yeboah, ma anche il centrocampista del Chelsea Moises Caicedo. Nel Brasile, Vinicius Junior si vede pochissimo e l’unico a rendersi pericoloso è Guimaraes. Insomma, per Ancelotti c’è ancora tanto da lavorare. D’altronde, ha preso la nazionale praticamente una settimana fa. La posizione in classifica comunque rimane tranquilla, visto che i verdeoro si trovano in quarta posizione, a più 8 sulla Bolivia ottava.

ECUADOR-BRASILE 0-0