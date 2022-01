Premio Fair Play FIFA: vince tutta la Danimarca per l’episodio di Eriksen

Si stanno consegnando i premi FIFA riguardanti l’anno appena concluso. Tra i vari riconoscimenti è stato consegnato anche il premio Fair Play e se lo è aggiudicato la Danimarca in toto. Ovviamente iconica la protezione e il lavoro per salvare la vita a Eriksen.

PREMIO – Si stanno svolgendo i FIFA The Best a Zurigo per i vari riconoscimenti relativi al 2021. Tra i tanti premi c’è anche quello al Fair Play con la vincitrice che è la nazionale che ad Euro2020 ha salvato la vita a Christian Eriksen, ovvero, la Danimarca.

🏆 🇩🇰 Denmark National Team, Danish Medical Team and Staff have won the FIFA Fair Play 2021 Award 👏👏👏 pic.twitter.com/LcgCaTcxwp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

La vita dell’ex giocatore dell’Inter fu salvata e protetta da tutta la sua nazionale. Kjaer di fatto ha effettuato le prime manovre di salvataggio, poi ha raccolto la squadra creando una sorta di “muraglia”. Poi lo staff ha fatto il resto e dunque la FIFA ha premiato questo splendido gesto eroico.