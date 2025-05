Lista preconvocati Argentina: Lautaro Martinez inguaiato a ridosso del Mondiale

Lautaro Martinez figura tra i preconvocati di Lionel Scaloni per gli impegni dell’Argentina nelle Qualificazioni per il Mondiale del 2026. Le partite saranno a ridosso del Mondiale per Club negli States. Di seguito la lista completa.

LA NOTIZIA – Lautaro Martinez guida la spedizione degli “italiani” presenti nella lista diramata dal commissario tecnico Lionel Scaloni per le sfide dell’Argentina contro Cile e Colombia delle Qualificazioni per il Mondiale del 2026. Il calciatore dell’Inter, autore di un 2025 sin qui da protagonista, rappresenta uno dei riferimenti offensivi della Nazionale Campione del Mondo. Tra gli altri giocatori provenienti dal calcio italiano, Scaloni ha deciso di fare affidamento anche su Nico Paz, uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter per la finestra estiva di mercato. Non manca all’appello anche Valentin Castellanos, attaccante della Lazio che affronterà proprio la Beneamata domenica sera. Poi anche presenti Leandro Paredes e Nico Gonzalez, rispettivamente di Roma e Juventus. Ma c’è un problema riguardante Lautaro Martinez (e lo stesso vale per Nico Gonzalez): il 14 parte il Mondiale per Club negli USA. L’Argentina giocherà col Cile giovedì 5 giugno e con la Colombia martedì 10 giugno.

Lautaro Martinez e non solo: i preconvocati dell’Argentina

Portieri: Walter Benítez (PSV Eindhoven), Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia).

Difensori: Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Lens), Nahuel Molina (Atlético Madrid),Nicolás Otamendi (Benfica), Valentin Barco (Strasburgo), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Lione).

Centrocampisti: Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Lione), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás González (Juventus), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Roma), Nicolás Paz (Como), Giovanni Lo Celso (Real Betis), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nicolas Dominguez (Nottngham Forest).

Attaccanti: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Valentin Castellanos (Lazio), Ángel Correa (Atlético Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Lautaro Martínez (Inter).