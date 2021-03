Poulsen: «Wind, buona intesa con Eriksen. Un bene per la Danimarca»

Yussuf Poulsen, attaccante del RB Lipsia, parla dell’intesa in campo nella Danimarca tra Jonas Wind e Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter

INTESA – Queste le parole di Yussuf Poulsen, centravanti del RB Lipsia, su Jonas Wind, attaccante classe ’99 del Copenhagen, autore di un gol per la Danimarca contro Israele. «Ha una buona intesa con Christian Eriksen al centro del campo e Jonas ha fatto davvero bene nelle partite che ha giocato. È solo un bene per la squadra avere un giocatore che si comporta in quel modo».

Fonte: Tipsbladet.dk