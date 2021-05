Portogallo-Italia Under-21, le formazioni: Pinamonti fuori con l’altro dell’Inter

Portogallo-Italia Under-21, per i quarti di finale dell’Europeo di categoria, si giocherà alle 21 a Ljubljana, in Slovenia. Appena uscite le formazioni ufficiali: solo panchina per Pinamonti e l’altro giocatore di proprietà dell’Inter negli Azzurrini, il difensore Pirola.

PORTOGALLO-ITALIA UNDER-21 – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Portogallo (4-3-1-2): Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Tomas Tavares; Gedson Fernandes, Daniel Bragança, Vitinha; Fabio Vieira; Gonçalo Ramos, Dany Mota.

In panchina: Luis Maximiano, Joao Virginia, Abdu Conté, Florentino Luis, Rafael Leao, Pedro Pereira, Tiago Djalò, Romaro Barò, Filipe Soares, Tiago Tomas, Jota, Francisco Conceiçao.

Commissario tecnico: Rui Jorge

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca.

In panchina: Plizzari, Cerofolini, Beruatto, Ricci, Vogliacco, Maleh, Pinamonti, Cutrone, Pirola, Zappa, Maggiore, Sottil.

Commissario tecnico: Paolo Nicolato