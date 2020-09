Portogallo-Croazia, formazioni ufficiali: scelta a sorpresa per i due dell’Inter

Condividi questo articolo

Perisic Kovacic Brozovic

Portogallo-Croazia si giocherà alle ore 20.45, in contemporanea con Danimarca-Belgio ossia l’altra partita con giocatori dell’Inter in distinta (vedi formazioni). Rispetto alla sfida di Copenaghen, però, i due nerazzurri andranno soltanto in panchina: a sorpresa nelle formazioni non ci sono né Brozovic né Perisic.

PORTOGALLO-CROAZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Portogallo (4-3-3): Anthony Lopes; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Diogo Jota, Joao Félix, Bernardo Silva.

In panchina: Rui Patricio, Rui Silva, Nélson Semedo, Fonte, Sérgio Oliveira, André Silva, Francisco Trincao, Domingos Duarte, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Mario Rui, André Gomes.

Commissario tecnico: Fernando Santos

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Pasalic, Kovacic; Brekalo, Vlasic, Rebic; Kramaric.

In panchina: Grbic, Sluga, Vrsaljko, Perisic, Caleta-Car, Brozovic, Budimir, Skoric, Colak, Badelj, Petkovic, Melnjak.

Commissario tecnico: Zlatko Dalic