La Polonia di Zalewski e Zielinski sfida la Finlandia: solo uno in campo!

Dopo l’amichevole del 6 giugno, la Polonia torna in campo per la sfida di Qualificazione ai Mondiali contro la Finlandia. Nelle formazioni ufficiali c’è il nome di uno tra i polacchi interisti Nicola Zalewski e Piotr Zielinski.

IN CAMPO – Dopo Mehdi Taremi con l’Iran, oggi arriva il momento di scendere in campo con la propria Nazionale per un altro giocatore dell’Inter. Alle ore 20.45 avrà inizio Finlandia-Polonia, sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per l’occasione il CT polacco Proibierz ha scelto di affidarsi dal primo minuto al nerazzurro Nicola Zalewski. Il centrocampista classe 2002 sarà l’unico interista a giocare la gara, dopo la recente notizia dell’infortunio dell’altro polacco Piotr Zielinsi. Il forfait impedirà a quest’ultimo di disputare quella che sarebbe stata la sua centesima gara con la maglia della Nazionale. Di seguito il resto delle formazioni ufficiali di Finlandia-Polonia.

Le formazioni ufficiali di Finlandia-Polonia: le scelte su Zalewski e Zielinski

FINLANDIA (3-5-1-1): HRADECKY; HOSKONEN, PELTOLA, URONEN; KAMARA, LOD, JENSEN, ANTMAN, KAIRINEN; TENHO; POHJANPALO.

In panchina: JORONEN, SINISALO, PIKKARAINEN, TIKKANEN, IVANOV, ALHO, JYRY, VALAKARI, SUHONEN, NISKANEN, PUKKI, KALLMAN.

Allenatore: Jacob FRIIS.

POLONIA (3-5-2): SKORUPSKI; BEDNAREK, KIWIOR, SKRZYPCZAK; CASH, MODER, SZYMANSKI, SLISZ, ZALEWSKI; SWIDERSKI, PIATEK.

In panchina: BULKA, MROZEK, DAWIDOWICZ, WIETESKA, WALUKIEWICZ, BERESZYNSKI, PIOTROWSKI, BOGUSZ, KAMINSKI, FRANKOWSKI, OYEDELE, BUKSA.

Allenatore: Michal PROBIERZ.