Polonia, Scozia e Croazia in Nations League: Zielinski ci sarà! I convocati

Il Commissario Tecnico della Polonia, Michał Probierz, ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati per le partite di settembre della Nations League. La nazionale polacca affronterà la Scozia (5 settembre, 20:45, Glasgow) e la Croazia (8 settembre, 20:45, Osijek). Di seguito la scelta su Zielinski, ancora a secco di minuti con l’Inter

PRESENTE – La Polonia sarà impegnata in Nations League dove affronterà prima la Scozia, sfida in programma a Glasgow il 5 settembre alle ore 20.45 e in seguito la Croazia nella partita in programma a Osijek domenica 8 settembre alle ore 20.45. Piotr Zielinski, rientrato ormai dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare la prima giornata di Serie A, non ha ancora disputato nemmeno un minuto di gara ufficiale con l’Inter. Il Commissario Tecnico della Polonia, Michał Probierz, lo ha convocato per i primi due impegni di Nations League. Di seguito tutti i convocati.

Polonia, primi due impegni di Nations League: Zielinski tra i convocati

PORTIERI: Marcin Bulka, Bartolomiej Drągowski, Bartosz Mrozek, Łukasz Skorupski

DIFENSORI: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior, Kamil Piatkowski, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Wieteska.

CENTROCAMPISTI: Mateusz Bogusz, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Mateusz Kowalczyk, Jakub Moder, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

ATTACCANTI: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piatek, Karol Świderski.