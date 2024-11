Polonia sconfitta nettamente dal Portogallo: 90 minuti per Zielinski

Il Portogallo ha superato con il risultato di 5-1 la Polonia nella sfida valida per la quinta giornata di Nations League. Il calciatore dell’Inter Piotr Zielinski è stato in campo per tutti i 90 minuti della sfida.

SCONFITTA FINALE – La Polonia di Piotr Zielinski si presenta alla sfida di Nations League contro il Portogallo, prevista all’Estádio do Dragão, con il terzo posto nel girone a tre lunghezze dalla Croazia seconda. Il primo tempo consegna il quadro di una partita essenzialmente bloccata, con le due compagini che si impegnano prevalentemente a non esporsi al rischio di ripartenze avversarie nell’arco dei primi 45 minuti di gioco. Nella seconda frazione di gioco, il Portogallo fa valere la sua superiorità tecnica su un piano complessivo. Trascorrono 14 minuti e i lusitani passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Rafael Leao su assist di Nuno Mendes. Sulla scia della rete messa a segno al 59′, la squadra di casa prova a centrare di nuovo il bersaglio con Renato Veiga e Bruno Fernandes, ma le rispettive conclusioni si spengono sul fondo. Ma è soltanto il preludio al raddoppio, che arriverà al 72′ grazie al calcio di rigore siglato da Cristiano Ronaldo. I lusitani dilagano, siglando tre reti che portano il match sul risultato finale di 5-0. All’80’ Bruno Fernandes trova il 3-0 su assist di Vitinha, all’83’ Pedro Neto sigla il 4-0 su assist di Cristiano Ronaldo. All’87’ è proprio quest’ultimo a rendere ancora più rotondo il passivo. I polacchi trovano la rete della bandiera all’88’ grazie a Dominik Marczuk su assist di Jakub Kiwior. Zielinski è rimasto in campo fino al termine del match.

PORTOGALLO-POLONIA 5-1, IL TABELLINO:

59′ Rafael Leao (POR), 72′ Ronaldo (POR), 80′ Bruno Fernandes (POR), 83′ Pedro Neto (POR), 87′ Cristiano Ronaldo (POR), 88′ Marczuk (POL).