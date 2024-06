Polonia prima eliminata di Euro2024! Inzaghi aspetta Zielinski

La Polonia è ufficialmente la prima nazionale ad essere eliminata da Euro 2024. Decisiva la sconfitta di oggi contro l’Austria e il pareggio tra Francia e Olanda. Simone Inzaghi aspetta Piotr Zielinski, sicuramente più riposato rispetto altri compagni di squadra.

PRIMA ELIMINATA – La Polonia è ufficialmente la prima nazionale ad essere eliminata da Euro 2024. Dopo due partite disputate, la squadra polacca è ancora ferma a quota zero punti nel Girone D, che vede la Francia e l’Olanda in testa con 4 punti ciascuna e l’Austria a 3 punti. La partita decisiva per la Polonia è stata quella di oggi, persa per 1-3 contro l’Austria. Nonostante un inizio promettente, la squadra polacca non è riuscita a contenere l’offensiva austriaca. Il percorso della Polonia a Euro 2024 era già iniziato in salita con la sconfitta per 1-2 contro l’Olanda nella prima giornata del girone.

Polonia fuori, Inzaghi ha il suo primo rinforzo

PRIMO RINFORZO – Con l’eliminazione precoce da Euro 2024, Piotr Zielinski interrompe anticipatamente il suo percorso con la Nazionale, così avrà modo di andare in vacanza e riposare, ed essere subito a disposizione di Simone Inzaghi alla ripresa degli allenamenti per preparare la nuova stagione calcistica.