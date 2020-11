Polonia-Olanda, le formazioni ufficiali: la scelta di de Boer su de Vrij

De Vrij

Alle 20.45 andrà in scena Polonia-Olanda, ultima partita della Lega A di UEFA Nations League e dello stesso girone dell’Italia. Gli oranje di de Vrij chiamati a vincere e a sperare in una “non-vittoria” degli azzurri per approdare alle final four.

TITOLARE – Niente riposo per Stefan de Vrij, scelto ancora dal CT della nazionale oranje per comporre la coppia difensiva della squadra insieme a Blind. Sfida molto importante Polonia-Olanda, con questi ultimi secondi nel girone due di Nations League a un punto dall’Italia e in piena lotta dunque per la qualificazione alle final four della competizione. Molto del risultato passerà sicuramente anche dal difensore dell’Inter, che dovrà tenere a bada una vera e propria macchina da gol come Robert Lewandowski.