Polonia-Italia, Mancini ritrova i suoi fedelissimi: c’è uno dell’Inter – SM

Condividi questo articolo

Roberto Mancini Italia

Polonia-Italia di domenica sera, valida per la Nations League, vedrà gli azzurri schierati da Roberto Mancini con il ritorno dei suoi fedelissimi. Maglia da titolare per uno dei giocatori dell’Inter

Archiviata la comoda vittoria contro la Moldavia nell’ultima amichevole, ottenuta con una formazione largamente sperimentale, Roberto Mancini e l’Italia sono pronti per affrontare la Polonia domenica nella prossima gara di Nations League. Con i 3 punti pesanti in palio il Commissario Tecnico archivierà gli esperimenti e tornerà alla sua formazione tipo. Secondo “Sport Mediaset” ci sarà quindi una maglia da titolare anche Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter tornerà ad occupare il suo posto in nazionale nel centrocampo a tre insieme a Jorginho e Verratti