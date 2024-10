Polonia-Croazia, Zielinski chiude: ruolo di rappresentanza

Si avvia verso la fine questa sosta per le nazionali e, questa sera, chiude Piotr Zielinski tra i giocatori dell’Inter. In Polonia-Croazia di UEFA Nations League, il centrocampista scende in campo da titolare.

CAPITANO – Ruolo di rappresentanza per Piotr Zielinski, che chiude il corteo di giocatori dell’Inter impegnati in UEFA Nations League. Il centrocampista polacco è regolarmente in campo dal primo minuto nella partita contro la Croazia dell’ex Ivan Perisic (assenti, invece, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic). Sguardo attento, naturalmente, anche di Simone Inzaghi, con le valutazioni ancora in corso per il centrocampo da schierare nella gara di domenica in casa della Roma di Ivan Juric.

Polonia-Croazia (Nations League, Lega A, Gruppo A1), le formazioni ufficiali

POLONIA (3-5-2): Bulka; Dawidowicz, Bednarek, Kiwior; Kaminski, Szymanski, Moder, Zielinski (c), Zalewski; Swiderski, Urbanski.

Panchina: Skorupski, Mrozek, Piatkowski, Oyedele, Lewandowski, Puchacz, Kapustka, Ameyaw, Bereszynski, Frankowski, Piatek.

Commissario Tecnico: Michal Probierz

CROAZIA (3-4-3): Livakovic; Gvardiol, Erlic, Sutalo; Sosa, Sucic, Modric, Perisic; Kramaric, Matanovic, Baturina.

Panchina: Labrovic, Ivusic, Jakic, Caleta-Car, Pasalic, Orsic, Budimir, Pasalic, Petkovic, Ivanusec, Pjaca, L. Sucic.

Commissario Tecnico: Zlatko Dalic