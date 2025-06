La Polonia batte la Moldavia, tra Zalewski e Zielinski solo uno gioca

Vittoria della Polonia contro la Moldavia per 2-0. Convocati sia Zalewski che Zielinski, ma questa sera in campo per un’ora di gioco solamente un giocatore dell’Inter. Il film dell’amichevole.

VITTORIA AUTOREVOLE – La Polonia gioca l’amichevole contro la Moldavia, rivale dell’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. In campo solamente un giocatore dell’Inter, ossia Nicola Zalewski. Il polacco si fa un’ora di gioco per poi lasciare il posto a Kaminski. Panchina per novanta minuti invece per il centrocampista Piotr Zielinski, che probabilmente giocherà contro la Finlandia, nella partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. Il match di Chorzow si sblocca dopo venti minuti con la rete di Cash, terzino dell’Aston Villa. Poi nella ripresa, girandola di cambi per il CT della Polonia e all’88’ la nazionale polacca trova il gol del raddoppio con Slisz. Buona prestazione per la nazionale di Probierz, che si prepara alla grande per la partita ufficiale contro la Finlandia, già importante per il percorso verso i Mondiali della prossima estate. Zalewski, dopo l’ottimo finale con l’Inter, ritrova la maglia anche con la Polonia. A proposito di Zalewski, ieri, la nostra redazione ha raccolto importanti aggiornamenti per quanto riguarda il suo futuro in nerazzurro, che rimane incerto.

POLONIA-MOLDAVIA 2-0

20′ Cash, 88′ Slisz