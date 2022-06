Pirola dal 1′ (con un obiettivo Inter) nell’Italia Under-21 per gli Europei: le formazioni

Pirola, di rientro all’Inter dal prestito al Monza, sarà titolare alle 17.30 in Italia-Irlanda, ultima partita delle qualificazioni agli Europei Under-21. Per accedere direttamente alla fase finale, senza andare ai play-off, gli Azzurrini non devono perdere nel match di Ascoli. Dal 1′ anche l’obiettivo nerazzurro Cambiaso, in panchina Esposito: queste le formazioni ufficiali.

ITALIA-IRLANDA UNDER-21 – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (3-5-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Cambiaghi.

In panchina: Turati, Carboni, Quagliata, Canestrelli, Colombo, Ranocchia, Miretti, Esposito, Vignato.

Commissario tecnico: Paolo Nicolato

Irlanda (4-4-2): Maher; L. O’Connor, Cashin, McGuinness, Bagan; Smallbone, Coventry, Kilkenny, Wright; Kerrigan, Ferguson.

In panchina: McNicholas, Devoy, Ogunfaolu-Kayode, Noss, O’Brien, O’Neill, Lyons, Tierney, Odubeko.

Commissario tecnico: James Crawford