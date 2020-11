Pinamonti torna subito allâ€™Inter! Italia Under-21 sicura agli Europei

Pinamonti torna subito all’Inter! Italia Under-21 sicura agli Europei

L’Italia Under-21 è agli Europei di categoria. Facile lo 0-4 in Lussemburgo dove va in gol anche Pinamonti (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter potrà tornare subito ad Appiano Gentile.

BENE SU TUTTO – L’Italia Under-21 si qualifica agli Europei del prossimo anno. Vince 0-4 in Lussemburgo e va a +4 sull’Islanda, a una sola partita dalla fine. Al quarto d’ora Gianluca Scamacca porta avanti gli Azzurri, e l’attaccante del Genoa raddoppia di testa da due passi al 29’. Nella ripresa entra Andrea Pinamonti, che al 56’ fa tris con il destro. Arriva anche il quarto gol di Riccardo Marchizza dieci minuti dopo, d’esterno appena dentro l’area. Pinamonti, a quattro minuti dalla fine, si fa ammonire: era diffidato, salterà la partita di mercoledì con la Svezia e potrà tornare all’Inter. Ma tanto, per l’Italia Under-21, sarà come un’amichevole.