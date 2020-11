Pinamonti, solo 10 minuti per trovare il gol in Lussemburgo-Italia Under 21

Condividi questo articolo

Andrea Pinamonti Inter

Dopo il suo ingresso in campo all’intervallo (vedi articolo), sono bastati soltanto dieci minuti ad Andrea Pinamonti – attaccante dell’Inter – per trovare la rete del momentaneo 0-3.

GOL FLASH – Entrato in campo al 46′ al posto di Sottil, Andrea Pinamonti ci ha messo solo 10 minuti per trovare – al 56′ – la rete del momentaneo 0-3 in Lussemburgo-Italia Under 21, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Tutto facile per l’attaccante dell’Inter, che ha raccolto un passaggio dalla destra e ha insaccato il pallone dall’altezza del dischetto del rigore. La sua rete si va a sommare alle due già segnate nel primo tempo da Scamacca.