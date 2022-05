Pinamonti, debutto in Nazionale rimandato: il proprietà Inter torna a casa

Pinamonti lascerà Coverciano e non farà parte della Nazionale durante gli impegni di giugno tra Wembley e Nations League. A comunicarlo lo stesso CT Mancini in conferenza stampa.

DEBUTTO RINVIATO − Niente debutto in Nazionale per Andrea Pinamonti. Il giocatore dell’Empoli, in prestito dall’Inter, lascerà il pre-ritiro di Converciano per qualche acciacco fisico. A comunicarlo è stato lo stesso CT dell’Italia Roberto Mancini durante la conferenza stampa di oggi. Oltre a Pinamonti, l’Italia dovrà fare a meno anche di Domenico Berardi del Sassuolo. La Nazionale è attesa a giugno da 5 impegni: quattro di Nations League e la finale di Wembley con l’Argentina, vincente della Copa America. Niente, dunque, scontro fra interisti per Pinamonti con Lautaro Martinez e Correa.