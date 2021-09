Perù-Uruguay 1-1, terzo pareggio di fila per la Celeste: 90′ per Vecino

Vecino in campo novanta minuti in Perù-Uruguay che termina sul punteggio di 1-1. Quarto posto per la Celeste nelle qualificazioni al Mondiale, terzo pareggio di fila dopo Venezuela e Paraguay.

TERZO PAREGGIO – Vecino titolare a centrocampo in Perù-Uruguay e sarà così per tutta la partita. Tapia sblocca il risultato al venticinquesimo minuto ma dopo appena quattro minuti risponde l’Uruguay con il centrocampista del Flamengo, De Arrascaeta, grazie proprio all’assist di Matìas Vecino. La sfida termina in parità