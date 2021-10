Perù-Cile, le formazioni ufficiali: Sanchez torna in campo, Vidal assente

Sanchez torna in campo in nazionale a tre mesi dall’ultima presenza, in Copa América contro il Brasile. L’attaccante dell’Inter è titolare in Perù-Cile, che inizierà alle 3 ora italiana, mentre Vidal è assente per squalifica.

PERÙ-CILE – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Ramos, Callens, Trauco; Aquino, Yotun; Pena, Cueva, Flores; Guerrero.

In panchina: Carvallo, Caceda, Lora, Zambrano, Abram, Lopez, Cartagena, Garcia, Costa, Lapadula, Farfan, Ormeno.

Commissario tecnico: Ricardo Gareca

Cile (4-3-3): Bravo; Isla, Maripan, Medel, Vegas; Aranguiz, Pulgar, Nunez; Brereton Diaz, Meneses, Sanchez.

In panchina: Arias, Castellon, N. Diaz, P. Diaz, Roco, Jiménez, Mora, Galdames, Valdés, Montecinos, Palacios, Alarcon.

Commissario tecnico: Martin Lasarte