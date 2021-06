Perisic positivo al Coronavirus! La Croazia lo perde per gli ottavi e non solo

Perisic è positivo al Coronavirus. In tarda serata arriva la notizia che il giocatore dell’Inter ha contratto il COVID-19, dopo i test svolti in ritiro. La Croazia lo perde non solo per l’ottavo di finale con la Spagna ma di fatto per tutti gli Europei: potrà, eventualmente, tornare solo in finale.

NUOVO CASO – “In serata, la Croazia ha ricevuto i risultati dei test regolari per il Coronavirus. Il membro della nazionale Ivan Perisic è positivo.

Lo staff medico della nazionale ha subito isolato Perisic dagli altri componenti del gruppo squadra. Poi, ha informato nel dettaglio il servizio sanitario competente, nel rispetto delle misure di prevenzione. Perisic trascorrerà dieci giorni in isolamento e non potrà partecipare alle partite della nazionale croata.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono negativi. La nazionale volerà da Pola a Copenaghen alle 10.35, dove giocherà l’ottavo di finale degli Europei contro la Spagna lunedì 28 giugno”.

Fonte: HNS-CFF.hr