Perisic marchia a fuoco Croazia-Malta! Serata di gol targati Inter

Dopo quello di Milan Skriniar (vedi VIDEO), in Slovacchia-Russia, anche Perisic ha trovato la via della rete in Croazia-Malta. Già due gol firmati da calciatori dell’Inter in questa serata di partite delle rappresentative nazionali

MARCHIO – Ivan Perisic conferma il buon momento di forma trovando il gol, con la sua nazionale, nella gara di Qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 Croazia-Malta. L’esterno croato, ben assistito da Borna Barisic, ha sbloccato la sfida con un tiro letale al 62′.