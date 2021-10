Perisic e la dedica dopo Cipro-Croazia: «Gli avevo promesso un gol!»

Perisic ha aperto le marcature in Cipro-Croazia 0-3 di stasera, al 47′ del primo tempo (vedi articolo). L’esterno dell’Inter ha rivelato a Nova TV come avesse fatto una promessa prima della partita.

DETTO FATTO – Ivan Perisic è andato in gol questa sera, il primo dei tre con cui la Croazia ha vinto in casa di Cipro. Il giocatore dell’Inter a fine partita ha voluto far sapere che per la rete c’è una dedica particolare. Queste le parole di Perisic all’emittente croata Nova TV: «Ho promesso a mio figlio che avrei segnato. Leonardo, questo è per te! (mostra lo smartphone con una videochiamata col figlio, ndr) Saluto tutti a Spalato e li ringrazio».